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Фильм «Манюня: Приключения в деревне» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

На втором месте расположилась историческая драма «Любовь Советского Союза»
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в деревне»
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в деревне»

Москва, 18 ноября. /ТАСС/. Комедийный фильм «Манюня: Приключения в деревне» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 138,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 14 по 17 ноября.

Фильм повествует о трех подругах — Манюне, Наринэ и Каринэ, которые на летние каникулы отправляются в деревню к бабушке. Там они сталкиваются со скучными и однообразными днями, однако неожиданные события заставляют их по-новому посмотреть на деревенскую жизнь. Картина вышла в прокат 14 ноября. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.

Историческая драма «Любовь Советского Союза» заняла вторую строчку, собрав 113,4 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о молодой советской актрисе Галине Лактионовой, которая становится всесоюзной звездой. Ей придется столкнуться как с любовными, так и с трагическими испытаниями. Главные роли исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.

Замыкает тройку лидеров американский триллер «Еретик», собравший 81 млн рублей за прошедшие выходные. Он повествует о двух мормонских девушках-миссионерках, сестре Барнс и сестре Пакстон, которые оказываются в ловушке на первый взгляд безобидного мистера Рида. Ловушка построена с целью проверить веру сестер на прочность. Чтобы выжить, девушкам придется пройти через серию испытаний, некоторые из которых не поддаются рациональному объяснению. В фильме Скотта Бека и Брайана Вудса главные роли сыграли Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон и Стефани Лавин.

Историческая кинокартина Ридли Скотта «Гладиатор-2», просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в странах СНГ, собрав 82,5 млн рублей. Фильм рассказывает о судьбе бывшего наследника Римской империи, а ныне гладиатора Люциуса — внука Марка Аврелия и племянника Коммода — двух императоров империи из первой части фильма. Роли в фильме исполнили Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие.