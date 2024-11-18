Фильм «Манюня: Приключения в деревне» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Замыкает тройку лидеров американский триллер «Еретик», собравший 81 млн рублей за прошедшие выходные. Он повествует о двух мормонских девушках-миссионерках, сестре Барнс и сестре Пакстон, которые оказываются в ловушке на первый взгляд безобидного мистера Рида. Ловушка построена с целью проверить веру сестер на прочность. Чтобы выжить, девушкам придется пройти через серию испытаний, некоторые из которых не поддаются рациональному объяснению. В фильме Скотта Бека и Брайана Вудса главные роли сыграли Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон и Стефани Лавин.