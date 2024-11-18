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Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном от Брэда Питта

48-летняя Джоли и 16-летний Нокс появились на церемонии вручения кинопремии

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом, которого родила от экс-супруга Брэда Питта

Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Анджелина Джоли с сыном НоксомИсточник: Legion-Media.ru

48-летняя Джоли и 16-летний Нокс появились на церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе.

Актриса позировала на красной дорожке в макси-платье с золотым верхом и молочной юбкой, украшенной кружевом. Артистка также надела серьги с бриллиантами, колье и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блестящими тенями. Нокс предпочел белую рубашку, черный брючный костюм, бабочку и туфли.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Анджелина Джоли с сыном НоксомИсточник: Legion-Media.ru

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню.