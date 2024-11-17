59-летняя Элизабет Херли вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом

Голливудская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
59-летняя Херли посетила благотворительный бал Майкла Джозефсона, который состоялся 16 ноября в Манчестере. Для закрытого мероприятия актриса предпочла серебристое макси-платье с глубоким декольте и разрезом, украшенное стразами. Модель дополнила наряд массивными серьгами и блестящими босоножками на каблуках. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными тенями и блеском для губ. Херли также уложили волосы.
Звезду сопровождал ее сын Дэмиан.
Элизабет Херли рассказывала, что всегда следит за своим питанием. По словам знаменитости, ей никогда не нравились обработанные продукты. Актриса отметила, что, еще будучи подростком, стала обращать внимание на состав изделий. Как утверждает модель, она не тренируется в зале. Вместо этого знаменитость занимается садоводством.
Элизабет Херли дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Мариетту в фильме «Ария». Она наиболее известна по роли Ванессы Кенсингтон в комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и дьявола в картине «Ослепленный желаниями». У знаменитости также есть свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach, который она запустила в 2005 году.