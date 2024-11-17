Известная ролью «мамы Стифлера» актриса снялась в мини-платье в 63 года

63-летняя артистка известна своими ролями «мамы Стифлера» в фильме «Американский пирог» и Тани Макуэйд в сериале «Белый лотос», а также деятельностью по защите животных. Журнал признал знаменитость «женщиной года», в честь чего состоялась ее фотосессия со спасенными лошадьми, козами и курами, которые были изъяты у недобросовестных владельцев.