Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на публику в платье с глубоким декольте

Беременная актриса Дженнифер Лоуренс стала гостьей премьеры нового документального фильма Apple TV+ «Хлеб и розы» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People.
34-летняя Лоуренс вышла на публику в черном платье с глубоким декольте, спущенными плечами, брошью на груди и лентами. Волосы ей уложили назад и сделали косой пробор, а также макияж с коричневыми тенями и блеском.
Недавно британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.
Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.