Режиссер Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина

Режиссер поделился, что также намерен закончить работу над «Лавром» Евгения Водолазкина, а затем, признался постановщик, «можно завершать карьеру». При этом российский лидер считает, что режиссеру «рано говорить» об уходе из кино, добавив, что тот может сделать еще много хороших работ. Путин также подчеркнул, что заслуги Кустурицы очевидны.