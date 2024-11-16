Стало известно, кто из российских актеров получает миллионы за день съемок

Накануне был раскрыт гонорар ведущего телешоу «Поле чудес» Леонида Якубовича за новогодние корпоративы. Якубович может провести новогодний корпоратив за 2,2 млн рублей — мероприятие должно пройти по заранее согласованному плану и не включать игру «Поле чудес» ни в каком виде.