Ушла из жизни секс-символ советской эпохи Светлана Светличная

Предварительной причиной смерти артистки названа сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась у нее на фоне рака ротоглотки. Болезнь постепенно прогрессировала, а весной текущего года она пережила острый инфаркт миокарда, после чего ее увезли в больницу на скорой из психиатрического стационара Гиляровского, где она находилась несколько лет из-за деменции.