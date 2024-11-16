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Ушла из жизни секс-символ советской эпохи Светлана Светличная

Звезда «Бриллиантовой руки» умерла в возрасте 84 лет после тяжелой болезни
Светлана Светличная, 2016 год
Светлана Светличная, 2016 годИсточник: PersonaStars

В возрасте 84 лет из жизни ушла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Последнее время легенда советского кино тяжело болела.

Предварительной причиной смерти артистки названа сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась у нее на фоне рака ротоглотки. Болезнь постепенно прогрессировала, а весной текущего года она пережила острый инфаркт миокарда, после чего ее увезли в больницу на скорой из психиатрического стационара Гиляровского, где она находилась несколько лет из-за деменции.

Светличная скончалась утром в субботу, 16 ноября, во сне. Она была уже в лежачем состоянии. Звезду похоронят на Троекуровском кладбище. Дата и время будут оглашены позже.

Светличная считалась секс-символом советского времени

Лев Круглый и Светлана Светличная в фильме «Любить»
Лев Круглый и Светлана Светличная в фильме «Любить»

На счету Светличной десятки главных и второстепенных ролей. Первой ее значимой работой было участие в комедии «Стряпуха» — она предстала перед зрителем в образе колхозной стряпухи Павлины Хуторной.

Светлана Светличная в фильме «Стряпуха»
Светлана Светличная в фильме «Стряпуха»

В культовой комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая артистка получила роль блондинки Анны Сергеевны. Съемка в этой кинокартине принесла ей всесоюзную известность и статус секс-символа советской эпохи. Героине Светличной принадлежит та самая фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!»

В образе Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука»
В образе Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука»

В многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» артистка сыграла молодую журналистку Габи Набель, а в детективе «Место встречи изменить нельзя» исполнила роль Нади Колесовой.

Светлана Светличная в сериале «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Светличная в сериале «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Светличная в фильме «Неподсуден»
Светлана Светличная в фильме «Неподсуден»

Звания заслуженной артистки РСФСР артистка была удостоена в 1974-м году за заслуги в области советского киноискусства. В общей сложности она имеет более десяти знаковых наград.

Звезда в полном понимании этого слова

Светлана Светличная
Светлана СветличнаяИсточник: Legion-Media

«Ушла действительно удивительная [актриса]. Сейчас принято всех называть секс-символ, но она действительно была секс-символом СССР. Первое, что было яркое ее, — "Не виноватая я, он сам пришел"», — поделился актер Станислав Садальский.

Он подчеркнул, что Светличная была светлым и чистым человеком.

Директор Гильдии актеров Валерий Гущин, в свою очередь, отметил, что Светличная «понимала, для чего живет на свете».

Пусть немного эксцентричная, но она была настоящая актриса. Звезда в полном понимании этого слова. Она не позволяла себе никогда в жизни, даже на минуту, появляться перед людьми, не будучи звездой.
Валерий Гущин
Директор Гильдии актеров