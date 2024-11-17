Семейная комедия «Макрон» подхватывает яркий кинотренд последних лет: отношения взрослой женщины с парнем гораздо моложе ее. Энн Хэтэуэй влюбилась в 24-летнего музыканта в мелодраме «Мысль о тебе», Николь Кидман закрутила роман с молоденьким стажером в «Плохой девочке», а Марина Александрова вступила в связь со своим подчиненным (Алексей Лукин), которому годится в матери. Обалдевшая от этого мезальянса консервативная мамаша юнца решила во что бы то ни стало разлучить влюбленных.