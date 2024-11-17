«Макрон»
Семейная комедия «Макрон» подхватывает яркий кинотренд последних лет: отношения взрослой женщины с парнем гораздо моложе ее. Энн Хэтэуэй влюбилась в 24-летнего музыканта в мелодраме «Мысль о тебе», Николь Кидман закрутила роман с молоденьким стажером в «Плохой девочке», а Марина Александрова вступила в связь со своим подчиненным (Алексей Лукин), которому годится в матери. Обалдевшая от этого мезальянса консервативная мамаша юнца решила во что бы то ни стало разлучить влюбленных.
Лукин и Александрова с мягким юмором отыгрывают возрастные стереотипы и выглядят, в сущности, идеальной парой. Михаил Трухин и Ольга Медынич в роли беспокойных родителей используют гротескные оттенки, а Александр Робак в образе добродушного соседа предстает неожиданно уязвимым и нежным.
В целом, «Макрон» получился симпатичной комедией с узнаваемыми ситуациями и добрыми шутками.
«Райский»
В центре «Райского» — обладатель исключительного чутья и задиристого характера талантливый следователь Максим Райский, который пытается разобраться в загадочной смерти лучшего друга Олега Огарева. Параллельно с этим он расследует запутанные дела под руководством начальницы Огаревой, вдовы погибшего. Помогает ему разношерстная команда коллег-криминалистов.
От нового проекта веет вайбом криминальных сериалов нулевых вроде «Каменской» или долгоиграющих «Тайн следствия». Солирует в этом уютном детективе Владимир Жеребцов в образе дерзкого и обаятельного следака, а украшает его колоритный Леонид Каневский в роли генерал-майора на пенсии.
«Землевладелец»
Шоураннер Тейлор Шеридан продолжает воплощать на экране крепкие истории про суровых мужчин, побеждающих трудные обстоятельства. Действие «Землевладельца» происходит в Западном Техасе во время нефтяного бума. Билли Боб Торнтон в роли кризисного менеджера крупной нефтяной компании вынужден улаживать кучу проблем. Он мастерски убалтывает наркомафиози и миллиардеров, юлит, врет, соблазняет и подкупает, постоянно лавируя меж двух-трех огней и не забывая отвешивать остроты.
Как и культовая «Нефть» Пола Томаса Андерсона, драматический сериал Шеридана показывает изнанку нефтяной промышленности с ее темной стороной и этическими изъянами. Бизнес, приносящий миллионы, оказывается жестоким по отношению к обыкновенным работягам. В актерский состав сериала входят Джон Хэмм, Деми Мур, Энди Гарсия, Майкл Пенья.
«Дюна: Пророчество»
Мини-сериал «Дюна: Пророчество» является спин-оффом саги Дени Вильнева и рассказывает, как зарождалось и набирало силу могущественное женское сообщество «Бене Гессерит». События разворачиваются за 10 000 лет до рождения сыгранного Тимоти Шаламе Пола Атрейдеса.
В центре сюжета — Валя (Эмили Уотсон) и Тула Харконнен (Оливия Уильямс), руководительницы учебной академией, состоящей только из девушек. Сестры формируют у учениц способность распознавать ложь и другие удивительные ментальные навыки. Однажды они вступают в ожесточенную борьбу за власть, которая охватит не одно поколение.
Даже судя по трейлеру, визуальные эффекты и сильная актерской игра вполне могут сделать мини-сериал достойной интермедией перед долгожданной третьей «Дюной».