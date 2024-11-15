Конан О'Брайен станет ведущим премии «Оскар» в 2025 году

Телеведущий, продюсер, комик и лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен станет ведущим 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 2 марта 2025 года. Об этом объявил глава Американской академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг. О’Брайен будет вести церемонию впервые, сообщает Deadline.
«Он идеально подходит на роль ведущего нашего глобального праздника кино благодаря своему блестящему юмору, любви к кино и опыту работы на телевидении в прямом эфире. Его удивительная способность находить общий язык с аудиторией объединит зрителей», — сообщили представители академии.
Сам О’Брайен заявил, что назначение стало для него неожиданностью. Предыдущие ведущие Джимми Киммел и Джон Малейни отказались от участия. Рассматривался также дуэт Россомахи и Дедпула — Хью Джекмана и Райана Рейнольдса, однако в итоге был выбран именно О’Брайен.
В 2002 и 2006 годах Конан О’Брайен стал обладателем премии «Эмми», а в 2014 году — премии MTV Movie Awards. Deadline предполагает, что с новым телеведущим церемония будет сопровождаться остроумными импровизациями и комедийными номерами. В отличие от Джимми Киммела, который вел церемонию в 2024 году, О’Брайен не использует политический юмор — организаторы хотели бы избежать каких бы то ни было политических комментариев в свете избрания президентом США Дональда Трампа.
«Очевидно, что этот выбор свидетельствует о том, что Академия и ABC отдают предпочтение традиционному ведущему-комику, и О’Брайен более чем подходит на эту роль», — считает Deadline.
О’Брайен наиболее известен как ведущий ночных ток-шоу Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. Он также был сценаристом в «Симпсонах».
«У Конана есть все качества, необходимые для того, чтобы стать отличным ведущим “Оскара”: он невероятно остроумный, харизматичный и веселый, а также зарекомендовал себя как мастер прямых трансляций. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним над созданием свежего, захватывающего и праздничного шоу для самой важной ночи в Голливуде», — заявили исполнительные продюсеры церемонии Радж Капур и Кэти Маллан.
97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в театре Dolby.
Ведущим 96-й церемонии вручения премии «Оскар» был комик Джимми Киммел. Он также вел шоу в 2017, 2018 и 2023 годах. Рекорд по количеству проведенных церемоний «Оскара» принадлежит американскому комику Бобу Хоупу. Он провел вручение 19 раз — в период с 1939 по 1977 год. Также Хоуп является пятикратным лауреатом премии «Оскар» (четыре из которых — почетные, пятая — Награда имени Джина Хершолта), двукратным лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также Премии Гильдии киноактеров США. Легендарный комик скончался 27 июля 2003 года в возрасте 100 лет.