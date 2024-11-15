Конан О'Брайен станет ведущим премии «Оскар» в 2025 году

В 2002 и 2006 годах Конан О’Брайен стал обладателем премии «Эмми», а в 2014 году — премии MTV Movie Awards. Deadline предполагает, что с новым телеведущим церемония будет сопровождаться остроумными импровизациями и комедийными номерами. В отличие от Джимми Киммела, который вел церемонию в 2024 году, О’Брайен не использует политический юмор — организаторы хотели бы избежать каких бы то ни было политических комментариев в свете избрания президентом США Дональда Трампа.