Звезда «Игры престолов» приступила к переговорам о роли Лары Крофт

В сентябре 2023 года Джо Джонас из группы Jonas Brothers подал на развод с Софи Тернер после четырех лет брака, у знаменитостей двое общих детей. В мае 2024 года в беседе с британским Vogue Тернер высказалась о расставании и последовавшими за ним публикациями в прессе, в которых она была представлена как плохая мать. «Это было худшее время в моей жизни», — говорила столкнувшаяся с женоненавистничеством актриса.