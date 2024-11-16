Звезда «Игры престолов» приступила к переговорам о роли Лары Крофт

28-летняя актриса Софи Тернер ведет переговоры по поводу роли Лары Крофт в предстоящем сериале о «расхитительнице гробниц», сообщает Deadline со ссылкой на свои источники, добавив, что пресс-секретарь студи Amazon MGM отказался от комментариев.
В прошлом месяце издание назвало Софи Тернер одной из претенденток на роль Лары Крофт. В предыдущих проектах по мотивам знаменитой видеоигры персонажа играли Анджелина Джоли («Джиа», «Малефисента», «Мистер и Миссис Смит») и Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Королевский роман», «Агенты А. Н. К. Л.», «Легенда о Зеленом Рыцаре»).
О запуске сериала стало известно в мае. Тогда же глава Amazon MGM Дженнифер Салке (Jennifer Salke) назвала его «эпическим» и «путешествием по всему миру». В качестве сценариста и продюсера назначили Фиби Уоллер-Бридж («Беги», «Убивая Еву», «Темные начала»). Она признавалась, что Лара Крофт значит для нее очень многое и с нетерпением ждет начала работы над проектом.
Софи Тернер известна благодаря роли Сансы Старк в культовом сериале HBO «Игра престолов». Проект был основан на цикле книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», его премьера прошла в 2011 году, а финальный сезон стартовал в 2019 году.
В сентябре 2023 года Джо Джонас из группы Jonas Brothers подал на развод с Софи Тернер после четырех лет брака, у знаменитостей двое общих детей. В мае 2024 года в беседе с британским Vogue Тернер высказалась о расставании и последовавшими за ним публикациями в прессе, в которых она была представлена как плохая мать. «Это было худшее время в моей жизни», — говорила столкнувшаяся с женоненавистничеством актриса.
В октябре 2023 года появились слухи о новом романе Тернер, ее избранником стал аристократ Перегрин Пирсон. На днях актриса разместила трогательные фото с возлюбленным по случаю его 30-летия.