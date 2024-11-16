Яйцо ксеноморфа из «Чужих» продали на аукционе за $16 тыс.

Полноразмерное яйцо ксеноморфа из научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года было продано на торгах за $16 тыс. Об этом 14 ноября сообщил аукционный дом Propstore Auction.
Известно, что оценочная стоимость яйца составляла от $12,7 тыс. до $25,2 тыс.
В описании лота сказано, что он участвовал в одной из самых знаковых сцен франшизы и занимает видное место на постерах фильма. Яйцо сделано из коричневого и бежево-серого стекловолокна. Оно раскрашено вручную, и на нем даже имеются следы от огнемета, который главный герой использовал в одной из финальных сцен для уничтожения яиц инопланетян.
Ранее, 14 ноября, стало известно, что на аукционе в Швейцарии было продано ожерелье с бриллиантами королевы Марии-Антуанетты за ₣4,26 млн, что составляет около 473,7 млн рублей.
До этого, 8 ноября, стало известно о том, что в Москве продали последний прижизненный портрет полководца Александра Суворова. Эстимейт лота составил 2,5 млн рублей.
6 ноября в пресс-службе Московского аукционного дома сообщили «Известиям», что на торги будут выставлены произведения из частного собрания графини Екатерины Рибопьер, супруги дипломата Александра Рибопьера и тещи князя Николая Юсупова. Туда войдут не только вещи, приобретенные ею или полученные в дар от современников, но и работы ее собственного авторства.