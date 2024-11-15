Кинокритик обвинил сериал «Преступление и наказание» в одурачивании зрителей

Критик обратился к создателям российских сериалов, призвав их «не заимствовать без надобности». Он указал, что в сериале Раскольникова одолевает персонаж по имени Тень, которого не было в романе Достоевского. Кроме того, Сурков отметил, что у актеров, скорее всего, нет «оригинальных артистических задач», поэтому они играют на привычных «штампах».