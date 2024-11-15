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Кинокритик обвинил сериал «Преступление и наказание» в одурачивании зрителей

Критик Сурков: сериал «Преступление и наказание» дурит зрителя с первых секунд

Сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева обманывает зрителей с самого начала. Об этом заявил критик Павел Сурков в материале РИА Новости.

Он отмечает, что сюжет разворачивается в современном Санкт-Петербурге, но персонажи говорят так, будто живут в XIX веке.

«Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать, как благородные гардемарины времен Александра III? Здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», — пояснил Сурков.

Критик обратился к создателям российских сериалов, призвав их «не заимствовать без надобности». Он указал, что в сериале Раскольникова одолевает персонаж по имени Тень, которого не было в романе Достоевского. Кроме того, Сурков отметил, что у актеров, скорее всего, нет «оригинальных артистических задач», поэтому они играют на привычных «штампах».

4 ноября депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ранее сообщалось, что «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям.