Известная 77-летняя актриса показала лицо без макияжа и фильтров

77-летняя звезда фильма «101 далматинец» предстала перед камерой во время съемок сериала All’s fair («Все честно») Райана Мерфи. Она позировала в толстовке и черной кофте, сдвинув на лоб маску для глаз. При этом знаменитость отказалась от макияжа, запечатлев естественную внешность. Так, она продемонстрировала морщины и воспаление на глазу, а также пену от кофе на носу и губах.