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Известная 77-летняя актриса показала лицо без макияжа и фильтров

77-летняя звезда фильма «101 далматинец» предстала перед камерой во время съемок сериала

Известная американская актриса, певица и продюсер Гленн Клоуз показала лицо на фото без фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Гленн Клоуз
Гленн Клоуз

77-летняя звезда фильма «101 далматинец» предстала перед камерой во время съемок сериала All’s fair («Все честно») Райана Мерфи. Она позировала в толстовке и черной кофте, сдвинув на лоб маску для глаз. При этом знаменитость отказалась от макияжа, запечатлев естественную внешность. Так, она продемонстрировала морщины и воспаление на глазу, а также пену от кофе на носу и губах.

Поклонники оценили кадр в комментариях. «Люблю тебя, ты фантастическая», «Всегда великолепная», «Аутентичная и любимая», «Ты действительно лучшая», «Любовь и уважение невероятной женщине и актрисе», — высказали свое восхищение фанаты.

Ранее 66-летняя американская актриса Шэрон Стоун также показала внешность без фильтров.