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Раскрыт секрет моложавой внешности 57-летней Николь Кидман

Daily Mail: накладные волосы помогают 57-летней Кидман выглядеть моложе

Раскрыт секрет моложавой внешности австралийской и американской актрисы Николь Кидман. Материал публикует Daily Mail.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

57-летняя звезда посетила премьеру мультфильма Netflix «Очарованная» в Нью-Йорке, США. Она появилась на красной дорожке в полупрозрачном белом макси-платье с кружевными узорами и с распущенными волосами, которые перекинула через плечо.

Отмечается, что знаменитость предстала перед камерами с накладными прядями, которые слегка отличались по цвету от ее волос. Подобный лайфхак помогает ей выглядеть более привлекательно, считают авторы материала.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

По заявлениям журналистов, артистка с начала карьеры стала скрывать свои естественные локоны, пряча их под париками. При этом вопросы на данную тему Кидман воспринимает чувствительно.

В октябре Николь Кидман пришла в платье без бюстгальтера на премьеру второго сезона сериала «Спецназ: Львица».