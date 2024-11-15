Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

После падения госпитализирован брат Светланы Немоляевой

Mash: режиссер Всеволод Немоляев госпитализирован в Москве
Всеволод Немоляев, фото: Государственный академический Большой театр России
Всеволод Немоляев, фото: Государственный академический Большой театр РоссииИсточник: Газета.Ru

Брата актрисы Светланы Немоляевой, режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, Немоляев упал в своей квартире на улице Черняховского и сильно ударился головой.

Утверждается, что 87-летний Немоляев вышел из комнаты, у него закружилась голова, он упал и потерял сознание, во время падения ударившись затылком о стеклянный шкаф, осколки которого рассекли кожу на голове.

Источник канала добавил, что режиссера увезли на скорой помощи, в больнице медики наложили ему швы. Немоляев находится в сознании, но комментировать свое состояние по телефону в разговоре с журналистами он отказался.

Немоляев был артистом и солистом балетной труппы Большого театра, сейчас работает режиссером по составам. Снимался в художественном телефильме «После бала».