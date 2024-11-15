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57-летняя Рената Литвинова в платье с голой спиной снялась в Лондоне

Актриса опубликовала фото в своих социальных сетях
57-летняя Рената Литвинова в платье с голой спиной снялась в Лондоне
57-летняя Рената Литвинова в платье с голой спиной снялась в ЛондонеИсточник: Газета.Ru

Актриса и продюсер Рената Литвинова опубликовала фото из поездки в Лондон. Снимками она поделилась в соцсети.

57-летняя знаменитость позировала в черном платье с голой спиной. Образ дополнило прямое пальто в тон и солнцезащитные очки. Фотография была сделана актрисой во время поездки в Лондон.

«Покидая Лондон, в сторону Парижа», — написала актриса.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

У знаменитости есть 23-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку.

Ранее стало известно об убытках бизнеса Ренаты Литвиновой в России.