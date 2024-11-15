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«Это удивительно удобно»: Зендая рассказала о работе с Томом Холландом

Актриса призналась, что работать со своим бойфрендом совсем не странно
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая и Том Холланд встретились на съемках «Человека-паука», и скоро вновь вместе появятся на экранах в следующем фильме Кристофера Нолана. В новом интервью Vanity Fair Зендая рассказала о совместной работе с Холландом и их первой встрече.

Актриса призналась, что работать со своим бойфрендом совсем не странно.

«На самом деле это удивительно удобно. Во всяком случае, это как вторая натура, — заявила Зендая. — Ты чувствуешь себя в большей безопасности с человеком, с которым играешь. Мне нравится работать с ним».

Она продолжила: «Он такой талантливый и так увлечен тем, что делает. Он всегда выкладывается на тысячу процентов, даже если совсем измотан. Я очень ценю это в нем… Вот так мы и встретились. Буквально “проверили химию”».

Зендая и Том Холланд снялись в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года и повторили свои роли в сиквелах «Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года и «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года. Пара вернется к своим персонажам в четвертой части франшизы, а Холланд недавно признался, что читал сценарий к фильму вместе с Зендеей.

Помимо работы над «Человеком-пауком 4», Зендая и Холланд снимутся в новом фильме Нолана для студии Universal, который выйдет в прокат в 2026 году. Пара появится на экране с Мэттом Дэймоном, Энн Хэтэуэй и Лупитой Нионго и многими другими.