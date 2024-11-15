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Звезда Marvel Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа

Актер признался, что смена имиджа связана со съемками в новом фильме
Крис Эванс
Крис ЭвансИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа. Соответствующий комментарий публикует издание Entertainment Tonight в своей соцсети.

Внимание публики привлекло недавнее появление звезды Marvel на премьере фильма «Миссия: Красный», которая состоялась в Англии. Тогда Эванс предстал перед фотографами с бородой, зачесанными назад длинными волосами, а также в очках с прозрачными линзами.

В интервью с журналистами артист рассказал, что его преображение связано со съемками в новом фильме.

«Это все новый проект, над которым я сейчас работаю. Это фильм под названием “Жертвоприношение” с Аней Тейлор-Джой и Джоном Малковичем», — признался актер.

В сентябре сообщалось, что американский и французский актер Тимоти Шаламе также неожиданно сменил имидж.