Эмир Кустурица, Люк Бессон и Оливер Стоун выступили на форуме в Москве

В Москве прошел первый международный форум «Культура. Медиа. Цифра». За два дня, 13 и 14 ноября, в нем приняли участие более 5 тыс. человек, в том числе медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры и другие представители креативных индустрий из 16 стран.
Программа форума была разделена на пять направлений: «Кино и новые медиа», «ИИ как соавтор», «Виртуальные пространства», «Видеоигры и киберспорт», «Новые платформы коммуникации» и «Цифровая экономика креативных индустрий». Всего прошла 31 сессия, в них приняли участие 100 отечественных и 28 зарубежных специалистов.
В числе российских экспертов были заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки, основатель Didenok Team Кирилл Диденок, российский программист, медиаменеджер, предприниматель, создатель и совладелец паблика MDK Роберто Панчвидзе и генеральный продюсер Окко Гавриил Гордеев.
Среди иностранных гостей были директор программы «Киноаналитика» на государственном телевидении Ирана Амире Реза, генеральный директор компании «Безмета», специалист по киноиндустрии с технологией Al Кон Севон (Южная Корея), продюсер, дистрибьютор, режиссер Лян Ду (Китай), CEO в Ikoi Studio и эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте (Франция).
Почетным председателем форума «Культура. Медиа. Цифра» стал всемирно известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Он поделился своими впечатлениями о Москве, сказав, что в этом городе с численностью населения как «две Сербии» очень хорошая энергия и есть живая коммуникация, а люди «открыто говорят о своих переживаниях, о том, что их волнует».
Французский режиссер Люк Бессон присоединился к дискуссии о перспективах развития кинематографа и его роли в креативных индустриях по видеосвязи.
«В каждой стране есть что-то потрясающее, и очень важно, чтобы люди оставались на связи через искусство. Тарковский снимал потрясающие фильмы — недавно показывал “Сталкера” сыну, и он тоже впечатлился. Это мне и нравится в кино — мы можем поддерживать связь вне зависимости от того, что происходит в мире. Когда я снимаю новые фильмы, то всегда беру понемногу из разных культур. Я снимал неделю в Москве. Это просто фантастической красоты город! Для меня огромная радость встречать россиян», — сказал режиссер.
Оскароносный американский режиссер Оливер Стоун принял участие в центральной сессии первого дня форума «Будущее коммуникации/Коммуникация ради будущего».
«Кино — это искусство повторять вечные темы, находя в них новые смыслы. Мы никогда не устаем выслушивать одну и ту же историю, потому что кино умеет раскрывать ее по-новому. Критикам важно сохранять свежесть восприятия, не терять хватку. Когда-то я и сам был беспощаден в суждениях, считал, что каждый фильм должен становиться классикой. Но это невозможно. Не все картины предназначены для вечности, и это прекрасно: в этом и есть движение искусства», — отметил Стоун.
Еще в первый день форума обсудили, как новые медиа формируют глобальные тенденции в области культуры, политики и общественного мнения, как регулируются вопросы достоверности и прозрачности информации и какие изменения ждут медиа с учетом быстрого внедрения AI-технологий и роста медийной платформизации.
Во второй день прошла пленарная сессия «Медиапейзаж будущего: Перспективы и вызовы новых медиа». В ней приняли участие директор по стратегии Национальной Медиа Группы Дмитрий Пашутин, CEO в Ikoi Studio, эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте, партнер Агентства А2 Виктор Леванов и директор по маркетингу Astrum Entertainment Тимофей Бутырин.
Сессия «В Москву с любовью» с участием Люка Бессона была посвящена возможностям креативных индустрий России и перспектив международного сотрудничества. Режиссер поделился своим видением кинематографа и рассуждениями о том, почему русскую душу так ценят за рубежом и как выглядит Россия в кино глазами иностранного режиссера.
В программу первого международного форума «Культура. Медиа. Цифра» также вошли дискуссии об экономике новых медиа, взаимовлиянию новых медиа и кинематографа, новых трендах коммуникации и рисках, связанных с ними, о развитии игровой индустрии и ее роли в новом медиаландшафте, а также о технологиях искусственного интеллекта, человеческом капитале и его сохранении в отрасли. Форум «Культура. Медиа. Цифра» стал первым масштабным событием на площадке TAU на территории кинозавода «Москино».