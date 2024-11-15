Эмир Кустурица, Люк Бессон и Оливер Стоун выступили на форуме в Москве

«В каждой стране есть что-то потрясающее, и очень важно, чтобы люди оставались на связи через искусство. Тарковский снимал потрясающие фильмы — недавно показывал “Сталкера” сыну, и он тоже впечатлился. Это мне и нравится в кино — мы можем поддерживать связь вне зависимости от того, что происходит в мире. Когда я снимаю новые фильмы, то всегда беру понемногу из разных культур. Я снимал неделю в Москве. Это просто фантастической красоты город! Для меня огромная радость встречать россиян», — сказал режиссер.