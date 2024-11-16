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Звезда «Белого лотоса» показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

38-летняя Александра Даддарио показала фигуру в нижнем белье в соцсети

Американская актриса Александра Даддарио показала фигуру в нижнем белье через шесть дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Александра Даддарио, фото: соцсети
Александра Даддарио, фото: соцсети

38-летняя звезда запечатлела свое отражение в зеркале. Она предстала перед камерой в бежевом бюстгальтере и серых трусах-шортах, держа на руках младенца. При этом артистка распустила небрежно уложенные волосы и отказалась от макияжа.

«Вот как я выгляжу через шесть дней после рождения моего волшебного малыша. Женские тела удивительны, и я никогда так не гордилась своим», — указала в подписи знаменитость.

Ранее в ноябре 34-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби прошла по улицам Лос-Анджелеса в топе, показав фигуру спустя девять дней после родов.