Меган Фокс и Machine Gun Kelly готовятся к рождению ребенка: «Украшают детскую»

«Меган и Колсон очень рады в ожидании своего малыша. Особенно после того, как они прошли через такой трудный период в своих отношениях. Они чувствуют себя полностью едиными и полными энтузиазма. Готовятся к рождению ребенка, украшая детскую, ее дети помогают, и она принимает все необходимые меры предосторожности. Они отмечают, что это их маленький чудо-ребенок, так как у нее уже был выкидыш», — рассказал инсайдер издания.