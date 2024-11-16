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Меган Фокс и Machine Gun Kelly готовятся к рождению ребенка: «Украшают детскую»

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly забыли прошлое ради будущего ребенка
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun KellyИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly забыли прошлое ради будущего ребенка. Об этом сообщает US Weekly.

«Меган и Колсон очень рады в ожидании своего малыша. Особенно после того, как они прошли через такой трудный период в своих отношениях. Они чувствуют себя полностью едиными и полными энтузиазма. Готовятся к рождению ребенка, украшая детскую, ее дети помогают, и она принимает все необходимые меры предосторожности. Они отмечают, что это их маленький чудо-ребенок, так как у нее уже был выкидыш», — рассказал инсайдер издания.

26 июля возникли слухи о беременности Меган Фокс. Причиной стал клип рэпера Machine Gun Kelly, в котором голливудская актриса продемонстрировала округлившийся живот в мини-платье с цветочным принтом. Поклонники остались в недоумении: одни начали поздравлять пару, а другие предположили, что это архивные кадры. Несколько лет назад Меган Фокс перенесла выкидыш.

В ноябре Меган Фокс рассказала о беременности от Machine Gun Kelly. Фокс показала кадр из новой фотосессии, на котором позирует обнаженной и в черной краске — одной рукой прикрывает грудь, другой придерживает растущий живот.