Зендая снялась в жакете на голое тело

В начале октября Зендая посетила показ бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черный жакет с белым воротником и красной брошью в форме веера и бежевую юбку с оборками. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер. Зендая добавила к образу колготки в сетку, черные туфли на каблуках, серьги-кольца, золотые браслеты и сумку. Ей сделали макияж с красной помадой и высокую прическу.