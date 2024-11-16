Зендая снялась в жакете на голое тело

Певица Зендая стала лицом нового выпуска журнала Vanity Fair. Снимками она поделилась в соцсети.
Зендая позировала в фиолетовом жакете на голое тело и облегающих брюках. Ей уложили волосы мягкими прядями и сделали вечерний макияж со стрелками.
По мнению редакторов Vanity Fair, в фотосессии приняли участие главные герои Голливуда 2024 года. Среди них оказались Николь Кидман, Глен Пауэлл, Зои Салдана, Дев Патель, Сидни Суини и Джош О'Коннор. Все актеры позировали в вечерних образах.
В начале октября Зендая посетила показ бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черный жакет с белым воротником и красной брошью в форме веера и бежевую юбку с оборками. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер. Зендая добавила к образу колготки в сетку, черные туфли на каблуках, серьги-кольца, золотые браслеты и сумку. Ей сделали макияж с красной помадой и высокую прическу.
Ранее Зендаю сняли на улице без макияжа.