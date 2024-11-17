62-летняя Деми Мур снялась в сияющем платье с глубоким декольте

Актриса Деми Мур стала лицом нового выпуска американской версии журнала Elle. Снимками обложки она поделилась в соцсети.
62-летняя знаменитость позировала в платье-бандо с глубоким декольте и длинным шлейфом. Наряд был покрыт сине-голубыми пайетками. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали нюдовый макияж.
У Деми Мур есть трое детей от Брюса Уиллиса — дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за борющимся с лобно-височной деменцией мужем.
Ранее Деми Мур показала фигуру в жилете с глубоким декольте.