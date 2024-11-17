Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

62-летняя Деми Мур снялась в сияющем платье с глубоким декольте

Актриса появилась на обложке американского журнала Elle

Актриса Деми Мур стала лицом нового выпуска американской версии журнала Elle. Снимками обложки она поделилась в соцсети.

Деми Мур на обложке Elle, фото: соцсети
Деми Мур на обложке Elle, фото: соцсети

62-летняя знаменитость позировала в платье-бандо с глубоким декольте и длинным шлейфом. Наряд был покрыт сине-голубыми пайетками. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали нюдовый макияж.

У Деми Мур есть трое детей от Брюса Уиллиса — дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за борющимся с лобно-височной деменцией мужем.

Ранее Деми Мур показала фигуру в жилете с глубоким декольте.