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Дженнифер Лопез снялась в наряде с откровенным декольте

Актриса выложила кадры из новой фотосессии в соцсети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез снялась в откровенном наряде и показала снимки фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

55-летняя поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким декольте до талии. Можно заметить, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер, но дополнила свой образ накидкой с перьями, которую держала в руках.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

Звезда позировала перед камерой с фиолетовыми тенями на глазах и сияющей нюдовой помадой на губах. Стилисты уложили ее волосы в аккуратные локоны и предложили ей примерить массивные ювелирные украшения.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез пришла в откровенном наряде на мировую премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе.