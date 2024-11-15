Дженнифер Лопез снялась в наряде с откровенным декольте

55-летняя поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким декольте до талии. Можно заметить, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер, но дополнила свой образ накидкой с перьями, которую держала в руках.