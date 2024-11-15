Дженнифер Лопез снялась в наряде с откровенным декольте

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез снялась в откровенном наряде и показала снимки фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
55-летняя поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким декольте до талии. Можно заметить, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер, но дополнила свой образ накидкой с перьями, которую держала в руках.
Звезда позировала перед камерой с фиолетовыми тенями на глазах и сияющей нюдовой помадой на губах. Стилисты уложили ее волосы в аккуратные локоны и предложили ей примерить массивные ювелирные украшения.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез пришла в откровенном наряде на мировую премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе.