Холли Берри вышла в свет в платье, в котором получила «Оскар» 22 года назад

58-летняя Холли Берри появилась на показе The 1001 Seasons of Elie Saab в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который был приурочен к 45-летию модного ливанского бренда Elie Saab. Для выхода в свет звезда фильма «Женщина-кошка» выбрала платье, в котором она в 2002 году получила «Оскар» за роль Летиции Масгроув в драме «Бал монстров».
Легендарный наряд голливудской знаменитости представляет собой платье винного оттенка с верхом из полупрозрачной ткани с растительно-цветочной вышивкой и сияющей атласной юбкой с драпировкой на бедре и шлейфом. Образ дополнили серебристые серьги-капли и босоножки на платформе в тон платью. Звезде сделали вечерний макияж в золотисто-кофейных оттенках с акцентом на глаза, а волосы собрали в высокий пучок.
Примечательно, что это платье от кутюрье Эли Сааба (основателя бренда Elie Saab. — Прим. ред.) помогло ему получить мировую известность. После того исторического события наряд выставили в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Берри прошлась по подиуму, чтобы продемонстрировать со всех сторон и платье, и свою стройную фигуру, практически не изменившуюся за 22 года. На этом моменте организаторы мероприятия включили аудиозапись с легендарного вручения «Оскара»: «И "Оскар" получает Холли Берри». После дефиле актриса расположилась в первом ряду.
Также на The 1001 Seasons of Elie Saab, где были продемонстрированы более 300 нарядов от кутюрье Сааба, присутствовали такие именитые звезды, как Селин Дион, Дженнифер Лопез, Моника Беллуччи.
Ранее стало известно, что Холли Берри проиграла суд с бывшим мужем. Актрису обязали выплатить экс-супругу 217 тысяч долларов.