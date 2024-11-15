Холли Берри вышла в свет в платье, в котором получила «Оскар» 22 года назад

Легендарный наряд голливудской знаменитости представляет собой платье винного оттенка с верхом из полупрозрачной ткани с растительно-цветочной вышивкой и сияющей атласной юбкой с драпировкой на бедре и шлейфом. Образ дополнили серебристые серьги-капли и босоножки на платформе в тон платью. Звезде сделали вечерний макияж в золотисто-кофейных оттенках с акцентом на глаза, а волосы собрали в высокий пучок.