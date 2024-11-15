Александра Бортич опубликовала редкое фото в бикини

Актриса Александра Бортич опубликовала фото в купальнике. Звезда позировала в черном бикини на пляже в Турции и поделилась кадром в Telegram-канале.
«Какие-то снимки из отпуска для вас», — отметила артистка.
Знаменитость воспитывает четырехлетнего сына от бизнесмена Евгения Савельева. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни сына в соцсетях.
В мае 2023 года Бортич заявила, что рассталась с отцом ребенка. Слухи об этом появились еще в 2022 году. Поклонники предположили, что в семье не все гладко, когда актриса перестала публиковать фото с супругом. Позже звезда улетела с сыном на Мальдивы без мужа, чем подтвердила догадки подписчиков о разладе в отношениях. По словам звезды, они остались друзьями и вместе продолжают растить ребенка.