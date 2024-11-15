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Александра Бортич опубликовала редкое фото в бикини

Актриса снялась в купальнике на пляже в Турции
Саша Бортич опубликовала редкое фото в бикини
Саша Бортич опубликовала редкое фото в бикиниИсточник: Газета.Ru

Актриса Александра Бортич опубликовала фото в купальнике. Звезда позировала в черном бикини на пляже в Турции и поделилась кадром в Telegram-канале.

«Какие-то снимки из отпуска для вас», — отметила артистка.

Знаменитость воспитывает четырехлетнего сына от бизнесмена Евгения Савельева. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни сына в соцсетях.

В мае 2023 года Бортич заявила, что рассталась с отцом ребенка. Слухи об этом появились еще в 2022 году. Поклонники предположили, что в семье не все гладко, когда актриса перестала публиковать фото с супругом. Позже звезда улетела с сыном на Мальдивы без мужа, чем подтвердила догадки подписчиков о разладе в отношениях. По словам звезды, они остались друзьями и вместе продолжают растить ребенка.