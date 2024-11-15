Режиссер Тодд Хейнс возглавит жюри 75-го Берлинского кинофестиваля

Американский режиссер Тодд Хейнс возглавит жюри юбилейного, 75-го Берлинского кинофестиваля, сообщается на официальном сайте смотра. Он пройдет с 13 по 23 февраля будущего года.
Директор фестиваля Триша Таттл отметила, что 63-летний Хейнс — «ослепительно талантливый сценарист и режиссер с впечатляющим диапазоном», его фильмы «невероятно разнообразны» и при этом по ним можно безошибочно определить, кто их снял. Она добавила, что с момента, как его дебютный полнометражный фильм «Отрава» (1990) получил специальную награду Берлинале «Тедди» в 1991 году, оргкомитет фестиваля «следит за его творчеством и любит его».
В 2022 и 2023 годах жюри смотра возглавляли актрисы Кристен Стюарт и Люпита Нионго.
Свой первый короткометражный фильм Хейнс снял еще в 1978 году, и только спустя 12 лет представил первый полнометражный. В его втором фильме, «Безопасность» (1995), главную роль сыграла Джулианна Мур. В 1998-м вышла картина «Бархатная золотая жила», в которой снялись Джонатан Риз Майерс, Юэн Макгрегор и Кристиан Бэйл. Ее показали на Каннском кинофестивале. Фильм «Вдали от рая» (2002) с Мур получил четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший оригинальный сценарий, который написал сам постановщик.
В 2007 году на Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Меня там нет» с Кристианом Бэйлом и Кейт Бланшетт. Картина удостоилась двух наград: Хейнс получил специальный приз жюри, а Бланшетт была названа лучшей актрисой. В 2015-м в Каннах была представлена картина «Кэрол», главные роли исполнили Кейт Бланшетт и Руни Мара.
Последним проектом Хейнса на сегодняшний день является психологическая драма «Май декабрь» с его музой Джулианной Мур и Натали Портман.
Берлинале — ежегодный международный кинофестиваль, который проводится в Берлине с 1951 года. Основной приз фестиваля — «Золотой медведь», поскольку именно это животное является геральдическим символом города. В разные годы жюри киносмотра возглавляли Тильда Суинтон (2009), Мерил Стрип (2016), французская актриса Жюльет Бинош (2019), Джереми Айронс (2020), а также режиссер фильмов «Шестое чувство» и «Сплит» М. Найт Шьямалан (2022).