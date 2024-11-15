Режиссер Тодд Хейнс возглавит жюри 75-го Берлинского кинофестиваля

Директор фестиваля Триша Таттл отметила, что 63-летний Хейнс — «ослепительно талантливый сценарист и режиссер с впечатляющим диапазоном», его фильмы «невероятно разнообразны» и при этом по ним можно безошибочно определить, кто их снял. Она добавила, что с момента, как его дебютный полнометражный фильм «Отрава» (1990) получил специальную награду Берлинале «Тедди» в 1991 году, оргкомитет фестиваля «следит за его творчеством и любит его».