Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-жена Хью Джекмана вышла в свет с мужчиной на фоне слухов об измене актера

Актриса Деборра-Ли Фернесс пришла на премьеру с британским певцом
Деборра-Ли Фернесс
Деборра-Ли ФернессИсточник: Legion-Media.ru

Бывшая жена Хью Джекмана, актриса Деборра-Ли Фернесс вышла на публику с мужчиной на фоне слухов об измене актера. Об этом сообщает Daily Mail.

Фернесс пришла на премьеру фильма «Лучший человек в Нью-Йорке» вместе с Робби Уильямсом. Актриса позировала без макияжа в черном спортивном бомбере. Волосы она уложила с объемом у корней.

Накануне инсайдеры сайта US Weekly назвали причину развода Хью Джекмана с женой.

16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.