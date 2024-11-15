Экс-жена Хью Джекмана вышла в свет с мужчиной на фоне слухов об измене актера

Бывшая жена Хью Джекмана, актриса Деборра-Ли Фернесс вышла на публику с мужчиной на фоне слухов об измене актера. Об этом сообщает Daily Mail.
Фернесс пришла на премьеру фильма «Лучший человек в Нью-Йорке» вместе с Робби Уильямсом. Актриса позировала без макияжа в черном спортивном бомбере. Волосы она уложила с объемом у корней.
Накануне инсайдеры сайта US Weekly назвали причину развода Хью Джекмана с женой.
16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.
«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.
Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.