Бенедикт Камбербэтч и Энтони Хопкинс сыграют в новом фильме Гая Ричи

Британский режиссер Гай Ричи соберет в новом фильме звездный состав исполнителей. По данным издания Deadline, роли сыграют Бенедикт Камбербэтч («Шерлок»), Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Гордость и предубеждение») и Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»). Картина, как известно на данный момент, будет называться Wife and Dog (если перевести дословно, то «Жена и собака»).
Подробности сюжета держатся в секрете, в общих словах сообщается, что это будет «возвращение к красочному, предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале “Джентльмены”. Съемки начнутся в феврале 2025 года в Великобритании. Режиссер сам написал сценарий будущей картины и стал одним из ее продюсеров.
Гай Ричи получил известность как постановщик после выхода фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик». Эти его ранние картины были посвящены криминальному миру Лондона и сняты в духе черной комедии. Чуть позже, в 2010-х годах, Ричи создал ряд крупнобюджетных блокбастеров, в частности фильмы «Шерлок Холмс», «Агенты А. Н. К. Л.», «Меч короля Артура» и экранизацию диснеевского мультфильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в роли джинна.
В 2022 году в широкий прокат вышли сразу две картины режиссера — «Переводчик» с Джейком Джилленхолом и «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать». В последнем снялись Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Джейсон Стэйтем. В числе последних проектов режиссера: сериал «Джентльмены» (спин-офф одноименного оригинального фильма 2019 года) и «Министерство неджентльменских дел».