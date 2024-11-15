Бенедикт Камбербэтч и Энтони Хопкинс сыграют в новом фильме Гая Ричи

Подробности сюжета держатся в секрете, в общих словах сообщается, что это будет «возвращение к красочному, предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале “Джентльмены”. Съемки начнутся в феврале 2025 года в Великобритании. Режиссер сам написал сценарий будущей картины и стал одним из ее продюсеров.