Люк Бессон посетил Москву и пожаловался на холода

«Москва прекрасна, красивый город, Санкт-Петербург тоже красивый. Но, честно говоря, если температура опускается до минус десяти, я уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца. Боже мой, я просто не знаю, как вы с этим справляетесь», — заявил Люк.