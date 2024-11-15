Цапник рассказал о конфликтах в семье: «Никто не выдержит»

Цапник считает, что в семье важно не врать друг другу. Он также выступил против ревности. По мнению актера, она всегда унижает людей. Актер уверен, что в отношениях нужно быть понимающим, оставаться любящим, заботливым и «не быть скотом». Он назвал семью единственным, что его всегда поддержит и защитит.