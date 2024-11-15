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Актриса Марго Робби рассказала, какая музыка помогает ей заплакать на съемках

Актриса настраивается с помощью саундтрека из культового фильма
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Марго Робби слушает саундтрек «Титаника», чтобы вызвать у себя слезы на съемках. В подкасте Talking Pictures: A Movie Memories артистка призналась, что во время работы над фильмом «Волк с Уолл-стрит» (2013), где она играла жену главного героя, эта привычка привела ее к необычному опыту.

Девушка рассказала, как однажды готовилась к большой, сложной сцене, где ее героиня просит развод, и слушала музыку Джеймса Хорнера к блокбастеру. В это время на площадку приехала актриса Кейт Уинслет, чтобы навестить своего друга Леонардо ДиКаприо, исполнявшего в «Волке с Уолл-стрит» главную роль. Робби увидела их проходящими вместе, что, по ее словам, ощущалось как «сюрреалистический опыт». Все дело в том, что именно Уинслет и ДиКаприо играли влюбленную пару в «Титанике» (1997).

Ранее стало известно, как Марго Робби привыкла к роли матери.