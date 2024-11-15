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Бандерас признался в любви к ролям злодеев

По словам актера, отрицательные персонажи могут развиваться разными способами

Актер Антонио Бандерас, который сыграл отрицательного персонажа в фильме «Приключения Паддингтона 3», признался, что злодеев ему играть интереснее, чем героев. Об этом он рассказал в интервью VK Видео.

По словам культового артиста, отрицательные персонажи могут развиваться разными способами, что делает их более интересными для исполнителя роли.

«Может показаться, что мой персонаж действительно злодей, но благодаря медвежонку Паддингтону он задумывается и начинает по-новому воспринимать жизнь. Он становится своеобразным фильтром», — заявил Бандерас.

Премьера картины «Приключения Паддингтона 3» в российских кинотеатрах запланирована на 28 ноября.