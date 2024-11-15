49-летняя Ева Лонгория раскрыла секрет красоты

Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов знаменитость активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях.