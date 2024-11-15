49-летняя Ева Лонгория раскрыла секрет красоты

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория раскрыла секрет красоты. Об этом она рассказала в интервью Marie Claire.
49-летняя актриса начала с того, что от морщин ей помогает хороший уход и здоровый образ жизни.
«Я просыпаюсь на рассвете, занимаюсь заземлением, отслеживаю глубокий сон, пью магний и другие добавки. Я делаю буквально все не потому, что я не хочу стареть, а потому что хочу красиво стареть», — заявила Лонгория.
В мае актриса снялась в спортзале. Ева Лонгория выложила видео со своей тренировкой на батуте. Знаменитость чередовала прыжки на одной и двух ногах. Одновременно с этим она выполняла разведение гантелей в стороны.
Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов знаменитость активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях.
Ранее Лонгория вышла на красную дорожку в откровенном образе.