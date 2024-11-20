Самый трудный и при этом самый ослепительно яркий период в советском кинематографе — предвоенные 1930-е годы — подарил зрителям целую россыпь красавиц на экранах большой страны. Редакция Кино Mail рассказывает о пяти неподражаемых актрисах сталинской эпохи.
Валентина Серова
Что ни говори, а мир в тревожное десятилетие перед великой войной был искренне влюблен именно в блондинок. Существовала непреодолимая сила, притягивавшая внимание к белокурой девичьей головке на экране кинотеатра или на фотокарточках, которые бережно собирали наши бабушки и дедушки.
Одной из самых очаровательных блондинок советского кино 1930-х годов была Валентина Серова, некоторые факты из драматичной биографии которой позаимствовали авторы фильма «Любовь Советского Союза». Звездой Серова стала молниеносно: уже в 1939 году добрая половина советских девушек вслед за ней напевали своим женихам «У меня такой характер, ты со мною не шути!»
Но настоящий кинохит с Серовой, готовый к 1941 году, но на время Великой Отечественной положенный на полку, вышел в 1945-м — это фильм «Сердца четырех». Легкий водевиль о любви, с нежными песнями и красивейшими актерами до сих пор позволяет полюбоваться Москвой в последние довоенные годы — живым, светлым городом, не знающим ни тревог, ни волнений.
Героиня Валентины Серовой в фильме строга ровно до тех пор, пока не влюбляется — и тогда в глазах ее появляется то самое нежное лукавство, кружившее головы стольких мужчин. Тем ярче было преображение Серовой в легендарном фильме 1943 года «Жди меня» по сценарию Константина Симонова в хрупкую и такую сильную Лизу Ермолову — собирательный образ тех молодых, прекрасных женщин, которых не сломила страшная война.
Любовь Орлова
И в коммунистической стране были свои королевы. Любовь Орлова доказывала это самим фактом своего существования. Недосягаемая, но родная, сохранившая стать несоветских предков, но обожаемая, Орлова стала синонимом советского киноискусства сталинской эпохи.
Одна из самых известных работ актрисы — Анюта в «Веселых ребятах» Григория Александрова. Веселая и масштабная музыкальная комедия положений, искрящаяся и легкая, невероятно тяжело далась самой съемочной команде. Сценаристы ленты Николай Эрдман и Владимир Маас были арестованы и сосланы за антисоветчину в 1933 году, их имена вычеркнули из титров. Орлова на съемках попала в больницу: актрису сбросил со своей спины бык, которого та оседлала ради удачного дубля. Сам фильм чуть не попал под запрет как слишком легкомысленный и безыдейный. По легенде, от забвения «Веселых ребят» спасло только то, что картину посмотрел Сталин. Вождь признался, что после фильма чувствовал себя, как после поездки в санаторий, — более удачной рецензии для «Веселых ребят» было трудно представить.
Кстати, бесстрашие было, пожалуй, одной из ярчайших черт нрава Любови Орловой: для дела она с одинаковой смелостью и взбиралась на быка, и танцевала на раскаленной пушке в «Цирке» (ожоги Орлова тогда получила нешуточные — третьей степени). А затем, в годы войны, она с такой же готовностью ездила с концертами на передовую и в госпитали к раненым советским солдатам.
Людмила Целиковская
Среди небожительниц советского экрана Людмила Целиковская отличалась очень живой и человечной теплотой. Не богиня, а милая девушка, она оказалась для многих даже притягательнее и роднее неземных платиновых блондинок.
Целиковская успела сняться в двух довоенных картинах: в фильме «Антон Иванович сердится» ее партнером стал красавец Павел Кадочников, а в «Сердцах четырех» она играла сестру героини Серовой, неугомонную Шурочку. Остается лишь фантазировать, как бы полюбили Целиковскую, попади «Сердца четырех» на большие экраны раньше.
Но даже с учетом долгого пути картины в кинотеатры, Целиковская с ее огромными искрящимися глазами и невероятной музыкальностью запала зрителям в душу. Премьера ее следующего фильма «Воздушный извозчик» прошла уже во время войны, с этих пор «кино с Целиковской» стало отдельным явлением сталинской эпохи — его смотрели, когда хотели хоть ненадолго вспомнить о мирной жизни.
Особняком в фильмографии актрисы стоит роль у Сергея Эйзенштейна в «Иване Грозном»: царица Анастасия, настоящая белая лебедь, в исполнении Целиковской вызвала неоднозначную реакцию. По слухам, Сталин лично вычеркнул актрису из списков на госпремию, ведь «таких цариц не бывает». Но время показало, что бывает, еще как!
Лидия Смирнова
Бывает красота плакатная, бывает благородная, бывает красота экзотическая, а бывает такая, какой обладала Лидия Смирнова. Неотвратимая и безусловная.
Знавшие актрису в один голос утверждали, что Смирнова умела вскружить голову кому угодно даже в старости — а дожила она до 92 лет. Что уж говорить о том времени, когда актриса, бросившая ради театрального института авиационный, появилась в главной роли в фильме «Моя любовь» 1940 года. Музыкальная комедия о том, как неожиданные обстоятельства меняют людей и перестраивают жизненные приоритеты, стала лидером проката и подарила Лидии Смирновой не менее яркую славу, чем ее коллегам.
А во время Великой Отечественной именно Смирнова часто становилась воплощением образа несгибаемой советской девушки, готовой положить свою молодую жизнь на алтарь Победы. И красота актрисы делала эти образы еще трогательнее.
Марина Ладынина
Удивительно, как рифмуются порой судьбы людей одной эпохи: Марину Ладынину сравнивали с Любовью Орловой, наблюдая, какими похожими и одновременно разными были эти две блондинки. Обе невероятно талантливые, обе замужем за востребованными режиссерами, обе сверкают в этаком «легком жанре» музыкальной комедии (а ведь нет ничего труднее, чем смешить людей!), обе на особом счету у сильных мира сего.
И все же, родившаяся под Смоленском и выросшая в сибирской глубинке Ладынина казалась советскому зрителю очень близкой и естественной, органичной в ролях простых, но отнюдь не простецких советских девушек, ради которых хотелось свернуть горы. Режиссер Иван Пырьев отлично понимал, какой силой будет обладать их союз — как творческий, так и личный. По воспоминаниям актрисы, кинематографист все решил наперед: «Главная роль — твоя. Все главные роли — твои. И петь, и плясать будешь! Бог с ними — и со Станиславским, и с бывшим мужем. Отныне — только кино. Работать будем без перерыва».
Обещание Пырьев сдержал: снял жену в девяти картинах, каждая стала точным маркером эпохи, киноклассикой на все времена. В руках героинь Ладыниной все спорится, все ладится, но их идеальность зрителю нравилась. А партнер актрисы по легендарному фильму «Свинарка и пастух» Владимир Зельдин рассказывал, что за пределами съемочной площадки Марина Ладынина производила еще более яркое впечатление.
Передо мной стояла очень красивая и очень породистая белокурая женщина с васильковыми глазами, обворожительной улыбкой, от которой кружилась голова, и с очаровательным, каким-то вкрадчивым и застенчивым голосом.
Уже после войны, когда по стране гремели «Кубанские казаки», Марина Ладынина получила письмо от жителей села, где Пырьев снимал эпичную и красочную картину о счастливой жизни победившей страны. В нем Ладынина прочла, наверное, главные слова, которые только могла услышать в свой адрес советская актриса: «Ты — наша».
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