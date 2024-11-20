Одна из самых известных работ актрисы — Анюта в «Веселых ребятах» Григория Александрова. Веселая и масштабная музыкальная комедия положений, искрящаяся и легкая, невероятно тяжело далась самой съемочной команде. Сценаристы ленты Николай Эрдман и Владимир Маас были арестованы и сосланы за антисоветчину в 1933 году, их имена вычеркнули из титров. Орлова на съемках попала в больницу: актрису сбросил со своей спины бык, которого та оседлала ради удачного дубля. Сам фильм чуть не попал под запрет как слишком легкомысленный и безыдейный. По легенде, от забвения «Веселых ребят» спасло только то, что картину посмотрел Сталин. Вождь признался, что после фильма чувствовал себя, как после поездки в санаторий, — более удачной рецензии для «Веселых ребят» было трудно представить.