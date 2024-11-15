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Александр Петров заявил, что хотел бы поработать с Леонардо ДиКаприо

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвал коллег по цеху, которые его вдохновляют

Александр Петров в новом выпуске интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative и Кино Mail рассказал об актерах, которые его вдохновляют и с которыми он бы хотел поработать.

В беседе с ведущим Вадимом Верником звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвал тех коллег по профессии, качества которых его восхищают и вдохновляют. Особенно он отметил Сергея Бодрова-младшего.

«Из тех, кто всегда вдохновлял, — это Сергей Бодров-мл. Очень попадают в меня его человеческие качества, в первую очередь, взгляд на жизнь и на людей. И то, что он делал в кино, безусловно», — пояснил артист.

В качестве актера, с которым бы хотелось поработать в перспективе, Петров назвал Леонардо ДиКаприо

«Из тех, с кем еще хотелось бы поработать... Интересно все-таки было бы встретиться с ДиКаприо на съемочной площадке», —  признался артист.

В большом интервью Александр Петров также рассказал о деталях подготовки к роли Сергея Есенина в новом фильме Клима Шипенко «Декабрь», а также объяснил, почему изначально не верил в успех «Полицейского с Рублевки».