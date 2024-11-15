Екатерина Шпица в своем Telegram-канале опубликовала серию совместных снимков с мужем — бизнесменом Русланом Пановым. На фото супруги предстали в ретро-образах.
Актриса нарядилась в серебристо-черное сияющее корсетное платье с декольте и черные бархатные перчатки до локтя. Образ дополнили серебристый браслет-цепочка и лаконичные серьги-сердечки. Волосы актрисе уложили в тугой пучок с локоном в форме змеи, «извивающейся» до середины скулы. Завершил ретро-стиль легкий макияж в теплых персиково-розовых оттенках.
Муж Шпицы для фотосессии выбрал классический черный смокинг поверх белоснежной рубашки и черный галстук-бабочку. Завершили образ серебристые прямоугольные запонки.
Артистка призналась, что хотела бы попробовать исполнить роль в фильме эпохи «Золотого века» Голливуда.
«Смотрю на черно-белые версии этой фотосессии и думаю, чтоб мне бы так хотелось перенестись в 50-е и сняться в фильме времен золотого века Голливуда или во французском кино. Правовое положение женщин тогда было еще незавидным, но как же красиво одевались! Удивительное наблюдение истории: чем изысканнее и сложнее женский наряд в ту или иную эпоху, тем хуже с законными правами… А вам какая фотография больше всех нравится?» — обратилась звезда к подписчикам своего канала.
Поклонники восторженно отреагировали на свежие кадры знаменитости и отметили, как органично актриса смотрится с мужем.
«Вы невероятно обаятельная, Екатерина!», «Такие супер очаровательные фото», «Вы прекрасны на всех фотографиях», «Очень гармоничная пара», «Вы прекрасны, нравится больше, где вы вместе», — написали поклонники в комментариях.
Напомним, Екатерина Шпица и Руслан Панов обручились в 2018 году, а в феврале 2021 года пара официально зарегистрировала отношения. Для актрисы это второй брак. От первого брака с Константином Адаевым у Шпицы есть сын Герман.
Недавно Екатерина Шпица порассуждала о возрасте и рассказала, почему не хочет стареть.