«Смотрю на черно-белые версии этой фотосессии и думаю, чтоб мне бы так хотелось перенестись в 50-е и сняться в фильме времен золотого века Голливуда или во французском кино. Правовое положение женщин тогда было еще незавидным, но как же красиво одевались! Удивительное наблюдение истории: чем изысканнее и сложнее женский наряд в ту или иную эпоху, тем хуже с законными правами… А вам какая фотография больше всех нравится?» — обратилась звезда к подписчикам своего канала.