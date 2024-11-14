Минкультуры подтвердило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму про Трампа

«ООО “АРНА МЕДИА” и ООО “АК” (Атмосфера кино) отказано в выдаче прокатного удостоверения на фильм “Ученик. Восхождение Трампа” в соответствии с подпунктом “з” пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024? 942», — говорится в сообщении.