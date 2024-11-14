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Николь Кидман упрекнула Мартина Скорсезе из-за женщин

Актриса заявила, что мечтает сняться у режиссера
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса, обладательница премии «Оскар» Николь Кидман упрекнула режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия женщин в его фильмах. 57-летнюю звезду фильмов «Часы» и «С широко закрытыми глазами» цитирует Variety.

По словам Кидман, она мечтает сняться у 81-летнего режиссера Мартина Скорсезе («Крестный отец», «Ирландец», «Славные парни», «Волк с Уолл-стрит»), если для нее найдется роль.

«Я всегда говорила, что хочу поработать со Скорсезе, если он снимет фильм с женщинами», — говорит она.

Кроме того, продолжила Кидман, она хотела бы поработать с режиссерами Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонсом, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеке.

В 2011 году актриса Мэрил Стрип поделилась аналогичным мнением о Скорсезе.

«Мне бы хотелось, чтобы Мартин Скорсезе время от времени интересовался женскими персонажами, но не знаю, доживу ли до этого», — говорила она.

Ранее Кидман высказалась о съемках интимных сцен в новом фильме.