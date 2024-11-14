Николь Кидман упрекнула Мартина Скорсезе из-за женщин

Австралийская актриса, обладательница премии «Оскар» Николь Кидман упрекнула режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия женщин в его фильмах. 57-летнюю звезду фильмов «Часы» и «С широко закрытыми глазами» цитирует Variety.
По словам Кидман, она мечтает сняться у 81-летнего режиссера Мартина Скорсезе («Крестный отец», «Ирландец», «Славные парни», «Волк с Уолл-стрит»), если для нее найдется роль.
«Я всегда говорила, что хочу поработать со Скорсезе, если он снимет фильм с женщинами», — говорит она.
Кроме того, продолжила Кидман, она хотела бы поработать с режиссерами Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонсом, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеке.
В 2011 году актриса Мэрил Стрип поделилась аналогичным мнением о Скорсезе.
«Мне бы хотелось, чтобы Мартин Скорсезе время от времени интересовался женскими персонажами, но не знаю, доживу ли до этого», — говорила она.
Ранее Кидман высказалась о съемках интимных сцен в новом фильме.