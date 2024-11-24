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Новые «Джентльмены удачи»? Чем хороша комедия «За слова отвечаю» с Акиньшиной

В прокате – мотивационная комедия с Оксаной Акиньшиной и Настасьей Самбурской, которая кажется действительно живой, смешной и трогательной и имеет все шансы понравиться зрителям. Из чего складывается такой успех – читайте в нашей рецензии

О чем фильм «За слова отвечаю»

Суперуспешный коуч личностного роста Света Солнце выходит на новую орбиту — выпускает собственную книгу о том, как стать успешным. Огромный зал ломится от поклонников, а кошелек Светы — от денег. Успех настолько вскружил девушке голову, что она решила избавиться от продюсера, с которым начинала путь к славе. Зачем с кем-то делиться? Ведь это она — гений мотиваций.

Продюсеру такая идея не понравилась, и он обвинил Свету в нарушении авторских прав. Скорый на расправу, самый справедливый суд отправляет гражданку с паспортной фамилией Уж в колонию на полгода, где ей предстоит совсем другая жизнь. Но мстительному продюсеру этого мало, и он инициирует новое дело, по которому Светлане светят совсем уж нешуточные десять лет. Чтобы доказать, что ее система успеха — не мошенничество, Солнце решает провести тренинги для сокамерниц.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «За слова отвечаю»
Кадр из фильма «За слова отвечаю»

Наверное, одним из лучших признаков классной драматургии является способность создать выдуманный мир, историю, возможную только в кино, но так, что зритель поверит в нее словно в реальность, увидит в героях живых людей, которым будет сопереживать, смеяться над их фразами, испытывать за них страх и чувствовать их боль. Такое очень часто удавалось легендарным советским комедиографам. И почти никогда, очень редко — современным. Тем радостнее и удивительнее увидеть фильм, в значительной мере отвечающий всем этим критериям.

Конечно, сравнивать с советскими шедеврами всегда рискованно. Но невольно вспоминаются «Джентльмены удачи», ведь это тоже кино про обретение закоренелыми и не очень преступниками нового смысла в жизни. Буквально каждый персонаж в комедии «За слова отвечаю» вызывает доверие и сочувствие, запоминается, имеет свои смешные и трагичные эпизоды. Даже сложно кого-то выделить: и паханша хаты (Настасья Самбурская), и повариха-фанатка «Девчат» (Татьяна Орлова), и девушка с алопецией (Виктория Буцких), и робкая портниха (Ирина Безряднова) — все актерские работы очень хороши. И если бы не обаяние, харизма и мастерство актрис, юмор сценария так хорошо не работал бы.

Кадр из фильма «За слова отвечаю»
Кадр из фильма «За слова отвечаю»

Но самое большое спасибо создателям ленты могла бы сказать Оксана Акиньшина. В этой ленте она смогла показать себя действительно сильной драматической актрисой, переиграть свое собственное медийное лицо. В кадре мы видим только ее героиню, Свету Уж aka Солнце, а не известную всей стране кинозвезду Акиньшину. А эта задача для современных селебрити очень часто оказывается непосильной…

Почему можно не смотреть

Хотя потенциал в картине заложен на куда более сильное художественное высказывание, феномен мотивационного коучинга здесь показан уж слишком поверхностно и легкомысленно. Как и семья Светланы — ее родители-психологи и младший брат. Ведь у Солнце травма — мать с детства игнорирует ее успехи, отдавая всю любовь брату. Эта сторона ее жизни была бы не менее интересной, чем тюремная. В том числе — для юмористических сценок, что-нибудь в духе Вуди Аллена, он же любит про отношения с родственниками.

Кадр из фильма «За слова отвечаю»
Кадр из фильма «За слова отвечаю»

Не хватает проработки злодейских персонажей — главный антигерой схематичен, начальник колонии, хоть и совершает неблаговидные поступки, но такой милаха… Персонаж получился отличный. Но где же негодяи? И среди заключенных их нет. Да, есть сломанные судьбы, психика, опасные конфликты. Но злодея — нет. И концовка получилась уж слишком благостная, с перебором. Хотя ансамбль и тут ухитрился отыграть убедительно и скорее обеспечит зрителю слезу умиления, чем усмешку недоверия.

6.9
За слова отвечаю
2024/Россия
16+
драма
комедия