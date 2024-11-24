О чем фильм «За слова отвечаю»
Суперуспешный коуч личностного роста Света Солнце выходит на новую орбиту — выпускает собственную книгу о том, как стать успешным. Огромный зал ломится от поклонников, а кошелек Светы — от денег. Успех настолько вскружил девушке голову, что она решила избавиться от продюсера, с которым начинала путь к славе. Зачем с кем-то делиться? Ведь это она — гений мотиваций.
Продюсеру такая идея не понравилась, и он обвинил Свету в нарушении авторских прав. Скорый на расправу, самый справедливый суд отправляет гражданку с паспортной фамилией Уж в колонию на полгода, где ей предстоит совсем другая жизнь. Но мстительному продюсеру этого мало, и он инициирует новое дело, по которому Светлане светят совсем уж нешуточные десять лет. Чтобы доказать, что ее система успеха — не мошенничество, Солнце решает провести тренинги для сокамерниц.
Зачем смотреть
Наверное, одним из лучших признаков классной драматургии является способность создать выдуманный мир, историю, возможную только в кино, но так, что зритель поверит в нее словно в реальность, увидит в героях живых людей, которым будет сопереживать, смеяться над их фразами, испытывать за них страх и чувствовать их боль. Такое очень часто удавалось легендарным советским комедиографам. И почти никогда, очень редко — современным. Тем радостнее и удивительнее увидеть фильм, в значительной мере отвечающий всем этим критериям.
Конечно, сравнивать с советскими шедеврами всегда рискованно. Но невольно вспоминаются «Джентльмены удачи», ведь это тоже кино про обретение закоренелыми и не очень преступниками нового смысла в жизни. Буквально каждый персонаж в комедии «За слова отвечаю» вызывает доверие и сочувствие, запоминается, имеет свои смешные и трагичные эпизоды. Даже сложно кого-то выделить: и паханша хаты (Настасья Самбурская), и повариха-фанатка «Девчат» (Татьяна Орлова), и девушка с алопецией (Виктория Буцких), и робкая портниха (Ирина Безряднова) — все актерские работы очень хороши. И если бы не обаяние, харизма и мастерство актрис, юмор сценария так хорошо не работал бы.
Но самое большое спасибо создателям ленты могла бы сказать Оксана Акиньшина. В этой ленте она смогла показать себя действительно сильной драматической актрисой, переиграть свое собственное медийное лицо. В кадре мы видим только ее героиню, Свету Уж aka Солнце, а не известную всей стране кинозвезду Акиньшину. А эта задача для современных селебрити очень часто оказывается непосильной…
Почему можно не смотреть
Хотя потенциал в картине заложен на куда более сильное художественное высказывание, феномен мотивационного коучинга здесь показан уж слишком поверхностно и легкомысленно. Как и семья Светланы — ее родители-психологи и младший брат. Ведь у Солнце травма — мать с детства игнорирует ее успехи, отдавая всю любовь брату. Эта сторона ее жизни была бы не менее интересной, чем тюремная. В том числе — для юмористических сценок, что-нибудь в духе Вуди Аллена, он же любит про отношения с родственниками.
Не хватает проработки злодейских персонажей — главный антигерой схематичен, начальник колонии, хоть и совершает неблаговидные поступки, но такой милаха… Персонаж получился отличный. Но где же негодяи? И среди заключенных их нет. Да, есть сломанные судьбы, психика, опасные конфликты. Но злодея — нет. И концовка получилась уж слишком благостная, с перебором. Хотя ансамбль и тут ухитрился отыграть убедительно и скорее обеспечит зрителю слезу умиления, чем усмешку недоверия.