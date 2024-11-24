Конечно, сравнивать с советскими шедеврами всегда рискованно. Но невольно вспоминаются «Джентльмены удачи», ведь это тоже кино про обретение закоренелыми и не очень преступниками нового смысла в жизни. Буквально каждый персонаж в комедии «За слова отвечаю» вызывает доверие и сочувствие, запоминается, имеет свои смешные и трагичные эпизоды. Даже сложно кого-то выделить: и паханша хаты (Настасья Самбурская), и повариха-фанатка «Девчат» (Татьяна Орлова), и девушка с алопецией (Виктория Буцких), и робкая портниха (Ирина Безряднова) — все актерские работы очень хороши. И если бы не обаяние, харизма и мастерство актрис, юмор сценария так хорошо не работал бы.