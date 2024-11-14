VK Видео и Beat Film Festival поддержат авторов документального кино

Платформа VK Видео, студия Stereotactic и фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявляют о старте программы для молодых режиссеров, которые хотят развиваться в документальном кино. Программа пройдет на креативной платформе Простор, подать заявку на участие можно по ссылке.
Кураторами проекта станут эксперты Beat Film Festival и студии Stereotactic. Участники смогут погрузиться в реальные условия разработки и производства фильмов, научатся разбираться в жанрах, стилистике и современных направлениях документального кино. Под руководством лидеров индустрии они узнают, как разрабатывать концепции и продвигать собственные проекты. Финалисты программы смогут создать собственные фильмы.
Лучшие проекты, разработанные на программе, будут представлены к очной защите перед экспертным советом и будут запущены в производство при поддержке VK Видео. Финалисты также получат возможность показать свои фильмы на фестивале Beat Weekend в 2025 году. Заявки принимаются до 26 декабря. В рамках программы также запланированы открытые лекции от топовых экспертов индустрии, которые будут доступны всем желающим бесплатно.
«В условиях стремительно меняющегося медиаландшафта поддержка новых талантов становится особенно актуальной. Эта инициатива не только предоставляет уникальную возможность погрузиться в процесс создания документального фильма, участники получат ценные знания о современных жанрах и методах документального кино, а также о том, как эффективно продвигать свои идеи. Возможность создания собственных фильмов и их демонстрация на Beat Weekend — это невероятный шанс для молодых авторов заявить о себе на большом экране. Программа на креативной платформе Простор станет катализатором для многих начинающих режиссеров, помогая им не только развить свои навыки, но и наладить важные связи в индустрии. Приглашаем всех молодых авторов воспользоваться этой возможностью и подать заявки до 26 декабря. Это отличный шанс для роста и самовыражения в документальном кино», — прокомментировал Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.
«Перед Beat Film Festival как институцией всегда стояла задача развития локальной индустрии документального кино. Вот уже 10 лет на фестивале есть Национальный конкурс, где мы показываем только российские фильмы. Отчетливо видно, как в том числе с помощью этой программы индустрия сделала большой шаг вперед. Нынешний курс, придуманный совместно с командой VK и студией Stereotactic, — логичное продолжение этого пути, где мы поделимся знаниями, накопленными нами и нашими коллегами», — отметил Кирилл Сорокин, продюсер и основатель Beat Film Festival.
Креативная платформа Простор открывает возможности для молодых режиссеров проявить свой талант, получить опыт работы с ведущим продакшеном и представить свои проекты на фестивале.