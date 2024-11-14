VK Видео и Beat Film Festival поддержат авторов документального кино

«В условиях стремительно меняющегося медиаландшафта поддержка новых талантов становится особенно актуальной. Эта инициатива не только предоставляет уникальную возможность погрузиться в процесс создания документального фильма, участники получат ценные знания о современных жанрах и методах документального кино, а также о том, как эффективно продвигать свои идеи. Возможность создания собственных фильмов и их демонстрация на Beat Weekend — это невероятный шанс для молодых авторов заявить о себе на большом экране. Программа на креативной платформе Простор станет катализатором для многих начинающих режиссеров, помогая им не только развить свои навыки, но и наладить важные связи в индустрии. Приглашаем всех молодых авторов воспользоваться этой возможностью и подать заявки до 26 декабря. Это отличный шанс для роста и самовыражения в документальном кино», — прокомментировал Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.