Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

Съемки уже идут в Европе, сообщает Entertainment Weekly. Кого сыграет Леди Гага, пока неясно.
В прошлом году исполнительница главной роли в «Уэнсдэй» Дженна Ортега призналась, что была бы рада увидеть артистку во втором сезоне шоу. По мнению актрисы, звезда могла бы сыграть нового директора школы, с которой у ее героини сложилась бы необычная связь.
Ранее Гага воспроизвела в соцсетях вирусный танец Уэнсдэй под свой трек Bloody Mary (2011). До этого песню подставили к сцене поклонники сериала из TikTok.
Новые серии проекта выйдут на платформе Netflix в 2025 году. Ортега, ставшая продюсером шоу, рассказала, что в этом сезоне сюжет сосредоточится вокруг хоррор-элементов, а не романтической составляющей.