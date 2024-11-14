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Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

Съемки нового сезона сериала уже идут в Европе
Леди Гага
Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

Певица Леди Гага снимается в новом сезоне хитового многосерийного проекта «Уэнсдэй». Сериал рассказывает о девочке-подростке Уэнсдэй из семейки Аддамс, придуманной американским художником Чарльзом Аддамсом в 1938-м.

Съемки уже идут в Европе, сообщает Entertainment Weekly. Кого сыграет Леди Гага, пока неясно.

В прошлом году исполнительница главной роли в «Уэнсдэй» Дженна Ортега призналась, что была бы рада увидеть артистку во втором сезоне шоу. По мнению актрисы, звезда могла бы сыграть нового директора школы, с которой у ее героини сложилась бы необычная связь.

Ранее Гага воспроизвела в соцсетях вирусный танец Уэнсдэй под свой трек Bloody Mary (2011). До этого песню подставили к сцене поклонники сериала из TikTok.

Новые серии проекта выйдут на платформе Netflix в 2025 году. Ортега, ставшая продюсером шоу, рассказала, что в этом сезоне сюжет сосредоточится вокруг хоррор-элементов, а не романтической составляющей.