Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

В прошлом году исполнительница главной роли в «Уэнсдэй» Дженна Ортега призналась, что была бы рада увидеть артистку во втором сезоне шоу. По мнению актрисы, звезда могла бы сыграть нового директора школы, с которой у ее героини сложилась бы необычная связь.