Цапник объяснил, почему отказывается от ролей

Цапник уточнил, что не стал бы сниматься в плохом проекте даже ради денег. Он отметил, что часто снимается бесплатно у молодых режиссеров в хороших проектах. Артист считает, что надо помогать выпускникам ВГИКа. Актер не считает такое поведение альтруизмом. По его мнению, это нормальное человеческое отношение, про которое люди «почему-то забыли» в наше время.