Актеры представили «Гладиатора 2» в Лондоне

Мероприятие почтил своим присутствием король Великобритании. Карл III лично познакомился с исполнителями главных ролей. Ранее тем же вечером он вместе с супругой провел прием для представителей британской кино- и телеиндустрии в рамках 100-летия фонда Film and TV Charity. Карл III стал его покровителем после смерти Елизаветы II. На премьере королева Камилла не появилась, так как все еще не до конца оправилась от инфекции дыхательных путей. Выход Его Величества в свет состоялся накануне его дня рождения — сегодня королю исполняется 76 лет.