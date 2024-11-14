Актеры представили «Гладиатора 2» в Лондоне

Вечером 13 ноября в кинотеатре Odeon Luxe на площади Лестер-сквер в Лондоне состоялась масштабная премьера второго «Гладиатора». Сиквел одноименного фильма 2000 года выйдет в прокат в большинстве стран 14 или 15 ноября. Официальный релиз в России не запланирован.
Премьера прошла в формате «Королевский кинопоказ» (Royal Film Performance). Это акция благотворительной организации Film and TV Charity, собранные в рамках нее средства идут на помощь актерам и другим работникам индустрии, в том числе психологическую. С 1946 года фонд провел 71 премьерный кинопоказ, одними из последних этой чести удостаивались «Титаник» (1997) и «007: Спектр» (2015).
Мероприятие почтил своим присутствием король Великобритании. Карл III лично познакомился с исполнителями главных ролей. Ранее тем же вечером он вместе с супругой провел прием для представителей британской кино- и телеиндустрии в рамках 100-летия фонда Film and TV Charity. Карл III стал его покровителем после смерти Елизаветы II. На премьере королева Камилла не появилась, так как все еще не до конца оправилась от инфекции дыхательных путей. Выход Его Величества в свет состоялся накануне его дня рождения — сегодня королю исполняется 76 лет.
По красной ковровой дорожке прошлись режиссер Ридли Скотт с супругой, Пол Мескал (его поддержала младшая сестра Нелл Мескал), Педро Паскаль (с ним были отец Хосе Бальмаседа Ривера и сестра Люкс), Дензел Вашингтон с супругой и другие.
События фильма разворачиваются спустя более чем два десятилетия после смерти Максимуса, которого в первом «Гладиаторе» сыграл Рассел Кроу. По сюжету Луций, повзрослевший внук императора Марка Аврелия, сын Луциллы (Конни Нильсен) и племянник императора Коммода (Хоакин Феникс), не стал его наследником и живет в Нумидии. Туда вторгается римская армия, после чего Луций попадает в плен и возвращается в Рим, но уже в качестве гладиатора.
Педро Паскаль сыграл римского генерала Марка Акациуса, Пол Мескал — Луция, сына Луциллы и племянника антагониста Коммода.
Планы создания фильма озвучивались еще с начала 2000-х годов. Стартовали же съемки лишь спустя более чем 20 лет, в июне 2023 года. Фильм снимали на Мальте и в Марокко. Создание «Гладиатора 2» пришлось приостановить на фоне забастовки актеров и получилось возобновить лишь в начале декабря. Об окончании съемок Ридли Скотт объявил в середине января 2024-го.
Оригинальная картина вышла на экраны в 2000 году и собрала в прокате $465,5 млн. Рассел Кроу получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. И хотя к моменту съемок в картине Кроу уже был опытным актером, позднее он говорил, что именно роль Максимуса стала поворотной в его карьере, а «Гладиатор» занимает особое место в его сердце. Но о сиквеле он высказался негативно.