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Ченнинг Татум снялся топлес на фоне расставания с Зои Кравиц

Актер выложил кадры после утренней тренировки

Голливудский актер Ченнинг Татум снялся в откровенном образе на фоне слухов о расставании с актрисой Зои Кравиц. Фото опубликовано в его соцсети.

Ченнинг Татум, фото: соцсети
Ченнинг Татум, фото: соцсети

44-летняя знаменитость опубликовал ролик, на котором он запечатлен топлес в красной шапке.

«Единственная хорошая вещь в тренировках в 7 утра — момент, когда они заканчиваются», — подписал мужчина публикацию. Кроме того, он признался, что ему не нравится борода, которую приходится отращивать ради новой роли в фильме.

О расставании пары стало известно 30 октября. Актеры познакомились во время кастинга для режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее. Как пишут таблоиды, пара начала встречаться летом 2021 года.