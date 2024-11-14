Названа причина развода Хью Джекмана: «Об этом знали на Бродвее»

«Отношения Саттон и Хью стали причиной развода Хью и Деб. Многие люди на Бродвее знали об этом, и мы держали это в тайне, потому что они оба были такими милыми и замечательными людьми. Все уважали их личную жизнь», — заявил инсайдер издания.