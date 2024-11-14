51-летний Джуд Лоу в необычном образе снялся для глянца

Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коэн в 2019 году. В 2020 году у пары родился ребенок. Имя и пол ребенка супруги не раскрывают. О пополнении в семье актер сообщил во время интервью у Джимми Фэллона. Джуд Лоу — многодетный отец. С 1997 по 2003 год он был женат на актрисе Сэйди Фрост. У супругов трое детей: сын Рафферти (1996 год), дочь Айрис (2000 год) и сын Руди (2002 год). В 2008 году у актера был роман с моделью Самантой Берк. У них есть общая дочь София (2009 год). В 2014 году Джуд Лоу встречался с певицей Кэтрин Хардинг. В 2015 году у пары родилась дочь Ада Лоу.