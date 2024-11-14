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51-летний Джуд Лоу в необычном образе снялся для глянца

Актер снялся для нового выпуска журнала GQ

Британский актер Джуд Лоу стал лицом нового выпуска журнала GQ. Об этом сообщается на официальном сайте.

Джуд Лоу на обложке GQ
Джуд Лоу на обложке GQ

На обложке 51-летний актер позировал в сером джемпере, коричневой куртке-косухе из кожи и брюках. На другом кадре он лежал на полу с упором на локоть, а джемпер был покрыт трухой. Автором снимка выступила аргентинский фотограф Паола Кудаки.

Джуд Лоу в журнале GQ
Джуд Лоу в журнале GQ

В 2022 году Джуд Лоу снялся в рекламной кампании Brioni вместе с сыном. За съемки рекламной кампании отвечала фотограф из Нидерландов Аннемариеке Ван Дриммелен. Фотосессия проходила в Лондоне, и ее целью было — показать личную, глубокую связь героев. рекламирующих новую коллекцию Brioni. Джуд и Рафферти Лоу сотрудничали с итальянским брендом уже во второй раз.

Джуд Лоу в журнале GQ
Джуд Лоу в журнале GQ

Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коэн в 2019 году. В 2020 году у пары родился ребенок. Имя и пол ребенка супруги не раскрывают. О пополнении в семье актер сообщил во время интервью у Джимми Фэллона. Джуд Лоу — многодетный отец. С 1997 по 2003 год он был женат на актрисе Сэйди Фрост. У супругов трое детей: сын Рафферти (1996 год), дочь Айрис (2000 год) и сын Руди (2002 год). В 2008 году у актера был роман с моделью Самантой Берк. У них есть общая дочь София (2009 год). В 2014 году Джуд Лоу встречался с певицей Кэтрин Хардинг. В 2015 году у пары родилась дочь Ада Лоу.