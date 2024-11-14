Стал известен райдер Никиты Кологривого

Как сообщает источник, во время ночных съемок или если съемки проводятся в плохую погоду, заказчики обязаны предоставить Кологривому теплую одежду и термобелье. Также у актера в райдере много нюансов по работе гримеров. В частности, необходимо учитывать его тип кожи, применять только строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.