Стало известно об ухудшении состояния Василия Ливанова

Утверждается, что Ливанова доставили в больницу 13 ноября. Ссылаясь на собственный источник, Mash пишет, что обследование показало возможное скопление свободного газа в брюшной полости, что может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника. Инсайдер рассказал, что кровотечение купировали, медики расценивают состояние Ливанова как тяжелое.